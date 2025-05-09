新台幣升值有利台股上漲 主動選股應戰市場波動

近期台幣匯率急升，引起市場擔憂為台股後市帶來壓力。統一投信表示，實際上根據歷史經驗，新台幣對美元匯率呈升值走勢時，台股多為上漲。5月7至9日募集的統一台股增長主動式ETF（00981A）採主動選股操作，可以在市場快速變化時，靈活調節投資組合，包括在全產業精選台幣升值受惠族群，並聚焦高競爭力的大型股，為投資人在波動中追求超額報酬。

統一投信表示，台股與新台幣通常呈同向走勢，每當外資匯入時造成新台幣升值的同時，台股也較容易上漲。據彭博統計過去三十年資料，有四個期間台幣對美元呈明顯升值走勢，但加權指數同期間皆為上漲，且都是聯準會採貨幣寬鬆政策時。其中，以2019~2021年、2009~2011年新台幣匯率升值時的台股表現最佳，加權指數期間漲幅高達68.23%、66.05%。而2015~2018年、1998~2000年新台幣對美元升值時，雖然受到中國大陸A股重挫、亞洲金融風暴影響，壓縮台股表現，加權指數期間漲幅也分別達到33.47%、20.94%。

統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤表示，台幣對美元升值有利吸引外資流入台股，近期台幣急升原因，是受到資金面、市場心理預期及投資人情緒等因素影響。面對市場憂慮台幣快速升值導致企業獲利下修，台股短線波動可能加大，或出現產業板塊輪動。可關注受惠台幣升值產業，包括航空、觀光、內需導向的食品加工、造紙及資產營建股。以中長線來說，出口企業普遍有應對匯率變化經驗，預期能逐步降低匯率波動對獲利帶來的壓力，使台幣升值對企業營運的影響趨於溫和。