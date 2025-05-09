台股早盤漲逾200點 台積電開高20元

台股9日開盤指數上漲147.4點，開盤指數為20,690.8點，早盤漲逾200點，最高來到20,762.38點。台積電（2330）開盤價938元，上漲20元。

群益投顧表示，整體總經大環境相對川普關稅壁壘政策前已大幅轉變，川普關稅壁壘下的全球政經環境大翻轉，仍形成股市牽制。川普政府可能隨時公布半導體關稅，雖然這一議題台股雖已一定程度（時間）發酵，但空間（價格）仍未明顯反應。短線盤氛圍估將持續多空偏膠著氛圍，半導體關稅議題壓抑中大型電子表現空間，議題性中小題材股相對有操作空間。

操作題材可留意：

1.新台幣幣值變大的受惠概念股─近期新台幣匯率急升，雖然在政府積極應對下，升勢有所緩解；但從南韓央行總裁「美國施壓（亞幣）升值」說法來看，新台幣短期要迅速轉為貶勢機率偏低。由於目前新台幣落入1998年以來大區間的相對下緣，匯率環境對內需相關包括觀光資產股等相對有利。

2.泛AI概念股─輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於5月12來台參加COMPUTEX 2025，並將於5月19日登台演講為Computex開場；黃仁勳3月GTC主題演講尾聲，讓人型機器人Blue登台互動引關注。台積電日前在北美技術論壇首度揭露人形機器人願景，凡此令皆令AI機器人議題受期待。

周四（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,368.45點，上漲254.48點、漲幅0.62%；S&P500指數上漲0.58%；那斯達克指數上漲1.07%；費半指數上漲1%。台積電ADR漲0.39%，收在175.22美元，較台北交易溢價15.60%。

對經濟敏感的行業領漲，因為投資人對美國和英國達成的新貿易協定感到高興，而美國總統川普表示，他相信這個周末與中國大陸開始的貿易談判有望取得切實進展，還說談判順利就可能下調關稅。

三大法人周四集中市場合計買超7.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超14.8億元，投信買超7.8億元，自營商（自行買賣）賣超1.3億元，自營商（避險）賣超13.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加981口至7645口，其中外資淨空單減少623口至30,020口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,341口至8,676口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在18,200點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在14,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.84。VIX指數下降1.51至30.94。外資台指期買權淨金額1.93億元 ; 賣權淨金額0.48億元。整體選擇權籌碼面偏多。