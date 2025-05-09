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國安基金操盤手認了 護盤有買台積電股票

經濟日報／ 記者夏淑賢林勁傑葉卉軒／台北報導

國安基金操盤手、財政部次長阮清華昨（8）日坦承，國安基金護盤確實買了台積電（2330），他表示，台積電占台股權值比較高，所以國安基金護盤有買台積電，但是護盤動用資金多少，則不方便說明。

另外，台股目前市值比起當初國安基金成立時已增加九倍，外資比重也從一成多上升到四成多，目前國安基金真正可用規模約2,000億元，因此國安基金規模能有共識提升最好，但阮清華也表示，關於國安基金規模擴增部分，還在溝通階段。

立法院財委會昨日針對設立主權基金邀集財政部、央行等多個部會專題報告並備詢。針對此次國安基金4月8日啟動護盤任務，包括立委羅明才、賴惠員等，都關心國安基金，質詢目前動用銀彈多少？現在賺多少？是否買很多台積電？以及日前討論國安基金規模有意從5,000億元提高至1兆元，目前進度到哪？

立委對於台積電前一波一度跌到7字頭表達關切，阮清華答詢表示，資金動用多少不方便說明，有買台積電是因為台積電占權值高。

國發基金緊抱護國神山，國發會副主委高仙桂昨日表示，「我們對台積電充滿信心，我覺得國人也都應該如此」，國發基金近年一張台積電股票都沒有賣，基本上不會賣。

台積電 國安基金 護盤

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