熱錢狙擊台積 台股翻黑…市場推測賣盤來自炒匯禿鷹

台股昨（8）日因台積電尾盤遭狙擊，壓抑大盤指數最後一盤殺137點而紅翻黑，終場跌3點收20,543點。市場推測，摜壓台積電（2330）的賣盤可能是炒匯熱錢，因美國半導體關稅即將公布、新台幣匯率趨穩，提前獲利了結。

台積電昨天到尾盤前都維持紅盤，最高漲11元至939元，站回5日線以上，但最後一盤殺出7,416張，換算金額達68億元，股價一口氣被壓低15元，從933元秒跌至918元，以下跌10元收市，連帶讓大盤指數跳水，從原本上漲134點變成下跌3點。

觀察券商進出資料，外資昨日反手調節台積電3,055張、28.3億元，而以最低價918元成交的大額賣盤，主要來自摩根士丹利、摩根大通、花旗環球、高盛、瑞銀、麥格理等外資券商，從383至2,318張不等。

法人推測，特定「炒匯禿鷹」先前匯入資金後，買進台積電企圖「股、匯」雙賺，但在央行展現捍衛新台幣的決心後，匯市開始回穩，加上美國半導體關稅公眾徵詢期結束，晶片股不確定性增加，眼見短期已無利可圖，急忙砍出股票換現金，提前獲利了結。

美股7日多空消息紛陳，包括美國聯準會（Fed）主席鮑爾偏鷹訊息、Alphabet股價暴跌逾7%等利空，又有美國可能放寬AI晶片出口限制的利多，美股四大指數拉尾盤，受此激勵，台股昨日由AI供應鏈領漲，延續震盪偏多走勢，但市場追價意願有限，成交量縮至2,558億元。

三大法人昨日小買7.4億元，其中，外資買超14.8億元，連五買、累計940億元，但金額為近五日最少，本周累計買超553.2億元。外資在台指期留倉淨空單小減623口，降至30,020口，維持中性偏空操作。投信反手回補7.8億元，本周累計賣超24.5億元；自營商賣超15.2億元，連八賣；八大公股行庫逢高調節25.4億元。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，目前國安基金仍在場內、美國可能鬆綁AI晶片出口管制、台北國際電腦展即將登場、籌碼乾淨，台股休息後可望續攻季線。