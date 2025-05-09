聽新聞
0:00 / 0:00
ETF持股比鬆綁 權王利多
金管會昨（8）日宣布，最快下周起，鬆綁台股被動式ETF（指數股票型基金）單一指數成分股占該指數市值三成的限制；鬆綁後，30檔基金可提出申請，將加大台股ETF加碼台積電（2330）的空間，可望帶動台積電新一波買盤，進而推升台股指數。
證期局副局長高晶萍說，目前僅台積電占台股大盤市值逾三成，鬆綁後，投信業過去發行的台股被動式ETF（以市值型為主）只要修指數編製規則、公開說明書後再向金管會申請核准，就可將台積電持股拉到與大盤相同。
為讓ETF指數成分股具分散性，證交所於2006年規定，單一指數成分占該指數市值比重限30%，前五大成分占該指數市值比重限65%。
換言之，例如0050等是在2006年前發行者，不會「卡到」三成限制，但2006年後至今發行的台股ETF，就須遵守規定。據統計，共14家投信，發行有包括台積電成分股的台股被動式ETF共30檔，規模9,600億元，換言之，這30檔ETF都可向金管會申請，拉高持有台積比重。
高晶萍說，是否要拉高持有台積電的指數成分股，並非強制，是由各投信業依照自身投資策略決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言