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ETF持股比鬆綁 權王利多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（8）日宣布，最快下周起，鬆綁台股被動式ETF（指數股票型基金）單一指數成分股占該指數市值三成的限制；鬆綁後，30檔基金可提出申請，將加大台股ETF加碼台積電（2330）的空間，可望帶動台積電新一波買盤，進而推升台股指數

證期局副局長高晶萍說，目前僅台積電占台股大盤市值逾三成，鬆綁後，投信業過去發行的台股被動式ETF（以市值型為主）只要修指數編製規則、公開說明書後再向金管會申請核准，就可將台積電持股拉到與大盤相同。

為讓ETF指數成分股具分散性，證交所於2006年規定，單一指數成分占該指數市值比重限30%，前五大成分占該指數市值比重限65%。

換言之，例如0050等是在2006年前發行者，不會「卡到」三成限制，但2006年後至今發行的台股ETF，就須遵守規定。據統計，共14家投信，發行有包括台積電成分股的台股被動式ETF共30檔，規模9,600億元，換言之，這30檔ETF都可向金管會申請，拉高持有台積比重。

高晶萍說，是否要拉高持有台積電的指數成分股，並非強制，是由各投信業依照自身投資策略決定。

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