台股4月震盪加劇 定期定額投資金額連二月下滑
台股4月走勢有如雲霄飛車，散戶投資人「嚇到吃手手」，臺灣證券交易所統計，4月定期定額投資金額降至151.8億元，較上月減少17.6億元，連兩個月出現下滑。
證交所資料顯示，集中市場4月成交量周轉率由前一月的8.35%降至7.84%，4月當沖成交值占比由前一月的32.95%增至35.69，4月平均每日當沖戶數由前一月的96,674戶降至92,116戶。
4月ETF成交值占比約11.68%，較3月的9.63%上揚；4月自然人成交值比重50.29%，較3月的49.31%增加；4月外資成交值比重37.20%，較3月的37.44%減少。4月有交易戶數414.7萬戶，較3月的412.4萬戶增加。
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