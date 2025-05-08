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證交所反詐有成 獲《遠見》ESG企業永續獎肯定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所指出，首度參與遠見雜誌舉辦第21屆《遠見》ESG企業永續獎，即以「資本市場投資人反詐騙教育-給你的錢一首歌的時間」方案榮獲教育推廣組「楷模獎」肯定，展現證交所推動全民識詐教育的積極作為與行動力。

證交所表示，該方案以「5D反詐」行動為核心，跳脫傳統口號宣導方式，透過活潑有感的溝通設計及融入臺灣特有的卡拉OK文化，打造兼具教育性與參與感的全民識詐教育，引導民眾以日常語言認識詐騙風險。

「詐騙」已是全民公敵，手法不斷變異、真假難辨。證交所身為資本市場的籌資及交易平台，打擊詐騙責無旁貸，為提升全民自我警覺心，抵抗不斷更新的詐騙手法病毒，推出反詐洗腦歌曲〈愛錢的騙子〉，提醒投資人遇金融詐騙訊息「冷靜想一下」，同時搭配多元場景宣傳，將反詐教育與生活情境結合，打造識詐新文化，讓防詐成為全民習慣。

為持續深化投資人反詐騙教育，證交所近期啟動第二波「5D反詐行動」，以「詐騙的嘴 騙人的鬼」為主軸，提醒民眾警覺常見的詐騙語術與話術陷阱，遇到保證獲利、穩賺不賠的好康投資訊息，越有可能背後有人搞鬼，要「小心有鬼」。

證交所同步建置「金融投資詐騙鬼怪談」網站，以視覺化設計呈現六種常見詐騙情境，包括人頭鬼、個資鬼、仙股鬼、診股鬼、賴群鬼與化身鬼，搭配破除技巧與反詐資訊，並辦理「鬼話連篇」鬼故事比賽，歡迎民眾分享自身或親友遇鬼(詐)經驗及金融從業人員投稿抓鬼(阻詐)經驗，協助投資人強化風險意識與辨識能力，提升防詐自保的能力。

證交所未來將持續攜手政府機關與資本市場利害關係人，深化全民識詐教育網絡，打造更安全、透明且具韌性的資本市場環境，讓金融詐騙無所遁形。

詐騙

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