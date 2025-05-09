就市論勢／AI 族群可逢低加碼

盤勢分析

台股在4月清明假期後，因為美國對等關稅稅率高於預期，因此出現大幅回檔走勢，在接連跌破月線、季線與年線之後，4月融資大幅減少906億元，減幅在兩成以上，顯示市場浮額大幅清洗。

除此之外，在美國宣布暫緩對等關稅90天之後，台股自底部反彈，近期美國總統川普對關稅態度有軟化跡象，部分國家與美國的關稅協商，可望即將有結果，進一步帶動美股與台股的反彈走勢，台灣加權指數逐步收復4月2日以來的缺口。

由於對等關稅可望在協商後降低，聯準會也釋出鴿派訊息，表示只要就業市場惡化就會趨向寬鬆，若後續無太多利空，第2季美股有機會持續上攻，並帶動台股續揚。

投資建議

美國第1季GDP意外下萎縮0.3%，主要是擔心未來關稅上揚、進口大增所致，第2季情況有望改善，應不至出現連續兩季下滑。

另外，台灣第1季GDP成長5.37%，則受惠出口大幅成長預期，預期在搶出口浪潮下，台灣上半年經濟仍相對有支撐。

第1季企業獲利表現普遍都不錯，第2季則須觀察匯率波動對毛利率及可能出現匯損的影響程度。

展望下半年，美國對等關稅實施恐將影響全球經濟動能與消費意願，股市亦可能反映景氣疲弱而再度拉回整理。

建議投資人可以汰弱留強，在反彈的時候減碼非必需消費與景氣循環類股，保留部分現金並在回檔時逢低加碼長期成長趨勢相對明確的AI相關族群。