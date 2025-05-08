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4月股災投資人勇敢進場 有交易戶數連3升至414萬戶

中央社／ 台北8日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

4月初美國宣布對等關稅引發台股劇烈震盪，根據證交所最新統計，4月集中市場有交易戶數414.78萬戶，比起3月的412.43萬戶，增加約2.35萬戶，為連續第3個月回升。

另外，4月自然人成交值比重50.29%，比3月的49.31%增加；外資成交值比重37.20%，則比3月的37.44%略減。顯示仍有許多投資人進場買賣股票。

證交所今天公布其他4月集中市場相關數據還包括成交量週轉率7.84%，比3月的8.35%略降。當沖成交值占比35.69%，比3月32.95%微增。平均每日當沖戶數9萬2116戶，比3月的9萬6674戶減少。

4月ETF成交值占比11.68%，比3月的9.63%增加。定期定額投資金額151.82億元，比3月的169.43億元下降。

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