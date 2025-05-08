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特力營收／4月27.4億元 關稅政策衝擊貿易、零售事業

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

特力（2908）8日公布4月合併營收為27.4億元，年減2.6%。今年累計營收112.3億元，年減6.9%。

綜觀營收結構，4月份貿易營收為16.4億元，占整體營收比重60%；零售營收為9.8億元，占整體營收比重36%。

貿易事業營收較去年同期減少，主因為美國對等關稅所帶來的廣泛衝擊。由於關稅加徵範圍涵蓋甚廣，政策已對全球供應鏈造成明顯影響，並引發多國之間的貿易摩擦，對既有的國際經濟秩序構成挑戰。

特力指出，作為全球貿易網絡的一員，特力亦無可避免地受到一定程度的影響。然而，特力本身並非製造商，具備較高的因應彈性，透過全球採購模式，特力可依據關稅變動靈活調整採購來源，以降低成本壓力。

雖然關稅政策對整體市場環境帶來潛在衝擊，特力指出，仍可憑藉全球採購策略、剛性需求商品結構、多元客戶基礎及嚴謹的成本管理，維持相對的應變能力。未來，特力將持續密切關注全球貿易政策變化，並與供應鏈夥伴保持緊密合作，強化整體競爭力與抗壓能力。

零售方面，特力屋4月份營收為7.3億元，4月受美國關稅衝擊，股市匯市大幅振盪，大幅影響消費信心，民眾消費轉趨保守，本月營收較去年同期減少。自4月起，全新的管家營運管理機制與服務銷售模式將正式上線，目前正積極展開社區管家之培訓作業，全面強化其專業能力與服務品質。配合同步推出之全新激勵方案，將有效驅動特力屋社區管家的成長動能，期以進一步帶動今年服務型商品的整體業績表現。

中欣實業4月份營收達1.2億元。未來中欣將持續開發專案工程，並拓展社區、商辦及連鎖通路之物業服務，以進一步提升營收與市場競爭力。

營收 特力

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