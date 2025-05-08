如果新台幣還有繼續升值空間 台股怎麼買？

新台幣匯率近期狂飆，5月5日更曾在盤中突破30元大關閃現2字頭，近日雖有守在30元之上，但到底新台幣還會不會繼續升值？台股可不可以買？買什麼？分析師直言，以亞洲國家日本為代表來看，日圓兌美元今年來升值10%，新台幣急升只是反應之前未升值的部分，後續恐仍有升值的空間，不過，對台股來說，則是可以往上墊高基期，緩慢往上走，現在反而是買股的時間點。

台股8日開高，但尾盤台積電（2330）等權值股出現下殺，壓低指數翻黑收盤，以20,543.4點收盤，下跌3.09點，台積電最後一盤爆出7,416張成交量，一口氣拉15元股價，終場翻黑收在918元，下跌10元，跌幅1.08%。

新台幣匯率在5月2日及5月5日一連兩個交易日飆升，繼2日升值3.07%，5日則是升值3.05%，且盤中曾升破30元大關，一度升值至29.59元，短短兩個交易日升值近2元，近日則是暫時穩在30元之上，8日收30.303元，貶0.8分。

新台幣匯率迅速飆升，央銀總裁楊金龍8日重申，台灣沒有受到美國的施壓要求新台幣升值；不過，新台幣強勁升值的情況，勢必對外銷廠商造成影響，尤其是中小企業所受的衝擊更大。

證券分析師張陳浩表示，台股尾盤急殺翻黑收盤，有兩個原因，一個是擔心美國總統川普將召開記者會，將會再釋出什麼訊息，另一個則是新台幣升值不利外銷廠商的毛利率表現，尤其是電子股的毛利率恐都有受到影響。

張陳浩強調，雖然新台幣升值對外銷廠商的毛利率有衝擊，但是在新台幣走強，形成熱錢效應下，外資對整體台股本益比的容忍度會提高，預期台股基期會慢慢往上墊高，台股將會走高。

張陳浩表示，新台幣急升，如果以亞洲國家日本為代表來看，今年來日圓兌美元升值10%，新台幣兌美元升值目前僅是先反應之前未升值的部分，後續的匯率走勢還有待觀察；不過，他預估，新台幣仍有升值的空間。

張陳浩強調，新台幣強，美元弱，熱錢效應下，外資可容許的本益比更高，台股會走高，目前可以進場買進，選股除了買進台積電之外，可以留意PCB的台光電（2383）、金像電（2368）、聯茂（6213）；營收表現出現的散熱股包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）、健策（3653）；另外還有緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）。

張陳浩表示，升值概念股也可以關注，不過短期先觀察，等拉回再買，可以留意航空股及旅行社股。