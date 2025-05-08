投信法人：台幣升值有利台股上漲

近期台幣匯率急升，引起市場擔憂為台股後市帶來壓力。統一投信表示，根據歷史經驗，台幣對美元匯率呈升值走勢時，台股多為上漲。

統一投信指出，台股與台幣通常呈同向走勢，每當外資匯入時造成台幣升值的同時，台股也較容易上漲。據彭博統計過去30年資料，有四個期間台幣對美元呈明顯升值走勢，加權指數同期間皆為上漲，且都是聯準會採貨幣寬鬆政策時。其中，以2019~2021年、2009~2011年台幣匯率升值時的台股表現最佳，加權指數期間漲幅高達68.23%、66.05%。而2015~2018年、1998~2000年台幣對美元升值時，雖然受到大陸A股重挫、亞洲金融風暴影響，壓縮台股表現，加權指數期間漲幅也分別達到33.47%、20.94%。

統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人陳釧瑤表示，台幣對美元升值有利吸引外資流入台股，近期台幣急升原因，是受到資金面、市場心理預期及投資人情緒等因素影響。面對市場憂慮台幣快速升值導致企業獲利下修，台股短線波動可能加大，或出現產業板塊輪動。可關注受惠台幣升值產業，包括航空、觀光、內需導向的食品加工、造紙及資產營建股。以中長線來說，出口企業普遍有應對匯率變化經驗，預期能逐步降低匯率波動對獲利帶來的壓力，使台幣升值對企業營運的影響趨於溫和。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。