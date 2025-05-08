國安基金護盤買很多台積電？操盤手認了盼擴大基金規模

國安基金操盤手、財政部次長阮清華8日表示，台積電（2330）占台股權值比較高，所以國安基金護盤有買台積電，但是護盤動用資金多少不方便說明。台股市值比起當初國安基金成立時已增加9倍，外資比重也從一成多上升到四成多，目前國安基金真正可用規模約2,000億元，因此國安基金規模能有共識提升最好，但他也表示國安基金擴增目前還在溝通階段。

立法院財委會今天針對設立主權基金邀集財政部、央行等多個部會專題報告並備詢。針對此次國安基金4月8日啟動護盤任務，立委質詢目前動用銀彈多少？現在賺多少？是否買很多台積電？阮清華答詢表示，資金動用多少不方便說明，有買台積電是因為台積電占權值高，國安基金並不是以賺錢為目的。

立委也關切之前已多次提及的國安基金擴大規模至兆元，目前進度如何？對此阮清華表示，國安基金規模為新台幣5,000億元，但是真正可用額度約2,000億元，以現在台股市值大增9倍、外資比重四成多，操作上有點壓力受限，因此希望有共識擴大國安基金規模。