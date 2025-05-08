聯準會陷兩難 流動性資產功效佳

聯準會7日如市場預期維持利率於4.25%~4.5%不變，聲明稿承認通膨與失業率上升的風險正在加大，主席鮑爾表示當前政策適合現行經濟狀況，在前景未明朗前，聯準會無法預先做出政策決定。

富蘭克林證券投顧表示，美國關稅協商正在進行，除非最終稅率被一筆勾銷，否則對美國和全球經濟的傷害難以避免，甚至將以美國受創較為嚴重。國際貨幣基金4月22日即下調美國今年經濟成長率至1.8%，不僅低於2024年的2.8%，也較1月預估下修0.9個百分點，降幅高於全球平均的降0.5百分點；美國通膨率更被上修1個百分點至3%最多。由於通膨將因關稅所推升，而且就業市場仍強韌，也就導致聯準會暫無降息之理由。

富蘭克林證券投顧建議，現階段投資策略以「分散」為要，因為川普不只有關稅政策，未來將面臨減稅、財政、放鬆監管、移民以及國際關係的顯著變化，這些對各類投資級債和非投資級債有正向或負向的交錯影響，分散配置可提供風險調整後的收益空間。此外，局勢未明，保有適度具收益的短期流動性資產，不僅可降低下檔風險，亦可增強投資操作的靈活度。

美元近期大幅走貶，然而其為國際準備貨幣的地位現仍無法被取代，想要趁美元短線貶多建置美元資產，且又不想承擔景氣下行和政策風險者，可考慮將部份資金先停泊於美元短期票券型基金，亦可分散股票部位風險。

美元短期票券有四大優點，一是較過去為高的收益率，以美國1~3月國庫券指數為例，最新殖利率仍達4.30%，高於2009年金融海嘯後以來平均的1.20%，這期間有約九年的殖利率接近零；二是規避總經風險，因票券在短天數內即到期，有效規避美國高負債和高通膨等中長期風險影響；三是再投資風險低，因聯準會礙於通膨難以快速再降息，短期利率可暫維持在高檔區；四是轉換便利，因短票的買賣價差相當低，交易成本幾乎可被忽略，易於靈活轉換至其他股債資產。

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金主要投資於高品質貨幣市場工具，廣納美國為多的全球高信評美元計價之國庫券、商業本票或政府擔保機構債等機會。截至2025年3月底，最新投組之平均票面利率為4.37%，平均20天到期，可做為投資人欲保有流動性資產又有收益機會的防禦選擇。