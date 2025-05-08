關稅利空沉澱、景氣穩健有撐 美股基金分批布局

川普拋出對等關稅措施雖令美股短期波動劇烈，不過隨著美方又提出90天豁免期、各國積極展開協商談判下，政策態度的軟化也讓市場擔憂情緒獲得舒緩。法人建議，據過往經驗來看，當VIX指數短期突破45後進場布局，後續表現可期，投資人也不妨透過美股基金來分批參與。

雖然關稅政策引發的人造熊市一度令市場震盪劇烈，但隨事態出現轉圜，美國景氣與企業營運仍保韌性，長期而言仍看好美股偏多頭走向，短期的波動，不失為進場布局的好時機。

群益投信海外股市研究團隊表示，四月初在美國宣布對等關稅政策後，VIX恐慌指數急速竄升至45以上，不過隨市場逐漸消化利空後，市場終將回歸基本面理性評估。

而統計過去幾次當VIX指數急升突破45後進場布局美股，包括2011歐債危機、2018美中貿易戰、2020新冠疫情等事件，標普500指數後三月股市平均報酬為3.4%、後六月13.3%、後一年達33%。

整體來看，短期關稅干擾雖仍在，但考量美國經濟仍屬穩健，經濟急遽惡化的可能性大幅降低，且後續仍有減稅法案登場，若能順利實施，有望進一步提振市場信心，故美股表現仍可保持關注。