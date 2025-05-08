國安基金第九度護盤規模多少？ 操盤手這麼說

美國4月2日對各國宣布對等關稅，引發全球股市暴跌，國安基金4月8日宣布，啟動第九次護盤台股。國民黨立委羅明才8日關切國安基金這次第九度護盤，截至目前投入資金規模多少？成果如何？財政部次長阮清華答詢表示，現在尚不方便對外公告，且「國安基金不是以賺錢為目的，最主要是為穩定股市」。

此外，針對擴大國安基金規模，阮清華表示，目前仍在討論階段，若將規模提高至一兆元，那樣最好，但前提是社會各界對資金規模能達成共識。

國民黨立委羅明才今於立法院財會質詢時問，台積電（2330）受對等關稅衝擊，股價一度跌到七字頭，今最高來到939元，國安基金這次第九度護盤，截至目前投入資金規模有多少？

國安基金操盤手、財政部次長阮清華今答詢時坦言，護盤進場買了很多台積電股票，因為台積電權值較高，較易拉動大盤指數，至於進場護盤的金額，阮清華則說，不方便透露。

立委羅明才接著問，買了台積電，國安基金應該賺了不少錢？對此，阮清華強調，「國安基金不是以賺錢為目的，它的功能是穩定股市」。

國安基金在2000年設立，規模為新台幣5,000億元，民進黨立委賴惠員8日質詢時提及，日前討論國安基金規模有意從5,000億元提高至一兆，目前進度到哪？

阮清華答詢表示，國安基金規模雖然有5,000億元，但真正可以用的額度約2,000億元，剛成立時外資在台股占比約一成，現在占比達四成，台股市值更大幅成長九倍，坦言操作上確實有點壓力。