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台股變調殺尾 三大法人買超剩4.26億元、外資收緊荷包

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股近日多空持續激戰，7日才上演逆轉勝劇碼，8日立即畫風驟變，墜尾翻黑，台積電（2330）、廣達（2382）、昇陽半導體（8028）、新盛力（4931）、國泰金（2882）等臨收皆遭空頭突襲，終場急殺近140點，翻黑收低3.09、報20,543.4點，丟失5日線，總成交值續縮至2,487.88億元。三大法人買超4.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連5買、但買超金額大舉縮水至14.84億元，投信轉買超4.67億元，自營商賣超（合計）15.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.4億元、自營商（避險）賣超13.85億元。

台股8日多空持續較勁，盤中最高20,747.28點、最低20,543.4點，多方由IC設計、軍工、旅行社、記憶體等族群領軍，空方則由塑膠、水泥、鋼鐵、汽車等帶頭，終場沒能守住5日線。

權值股表現上，台積電跌1.08%、收當日最低918元，盤中最高939元；聯發科（2454）漲1.18%、收1,290元，盤中最高1,305元、最低1,275元；鴻海（2317）漲0.69%、收146元，盤中最高146.5元、最低144.5元；廣達跌0.98%、收251.5元，盤中最高256元、最低251元。

AI概念族群中，台光電（2383）漲8.17%、世芯-KY（3661）漲5.16%、緯穎（6669）漲2.87%、川湖（2059）漲2.95%、AES-KY（6781）漲6.77%，表現搶眼。

集中市場漲停股共12檔，股價區間仍相對集中在中低價族群，包括：隴華（2424）、永鴻生技（6936）、銘鈺（4545）、日電貿（3090）、大量（3167）、亞航（2630）、展達（3447）、銘旺科（2429）、日馳（1526）、精英（2331）。而成交量僅亞航在萬張以上。

台積電 自營商

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