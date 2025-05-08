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台股翻黑跌3點收20,543點 台積電跌10元收918元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收20,543.4點，下跌3.09點，跌幅0.02%，成交量2,481.9億元。本報資料照片
台股終場收20,543.4點，下跌3.09點，跌幅0.02%，成交量2,481.9億元。本報資料照片

台積電（2330）8日最後一盤爆7,416張大量，終場收918元，下跌10元，連帶影響台股大盤終場翻黑，呈現小跌。台股早盤以20,559.65點開出，終場收20,543.4點，下跌3.09點，跌幅0.02%，成交量2,481.9億元。櫃買則收222.69點，上漲3.14點。

盤面上以類股來看，以電子零組件、運動休閒、綠能環保、其他電子、生技、光電、觀光餐飲、電腦周邊、半導體等表現較為強勢，另外則以塑膠、造紙、水泥、居家生活、汽車工業等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台光電（2383）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、川湖（2059）、寶一（8222）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、上詮（3363）、AES-KY（6781）、台達電（2308）、光聖（6442）、宇峻（3546）、安馳（3528）、智邦（2345）、台灣虎航（6757）、台燿（6274）等。

而量大弱勢的則有，聯鈞（3450）、廣達（2382）、國泰金（2882）、新盛力（4931）、力旺（3529）、元太（8069）、波若威（3163）、台灣大（3045）、昇陽半（8028）、昇達科（3491）、聯詠（3034）等。

統一投顧表示，市場預期美國可能調整或鬆綁對中國大陸AI晶片、COMPUTEX 2025將於5月20日開展，預期AI概念股仍為主流，加上台幣匯率連2日走穩、融資餘額持續健康、中國大陸降準降息等利多因素，有利台股繼續挑戰關稅缺口。惟印巴地緣衝突再起、川普準備宣布半導體關稅調查結果、台灣4月消費者物價總指數CPI年增率2.03%，可能壓抑上漲動能。操作建議選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台股

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