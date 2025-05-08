元太遭美系外資降評至中立 目標價大降3成至250元

美系外資調降元太（8069）評等及目標價，一口氣將目標價由360元調降至250元， 降幅30%，且降評至中立；元太8日股價開低，盤中跌幅逾3%。

元太遭美系外資大降評等及目標價， 主要是量消費性電子業務的不確定性，且認為股價短期內上漲空間有限，將評等由原先的加碼調降至中立，目標價則由360元大降至250元，同時調降今明年每股盈餘預估，降幅各11%。

美系外資最新報告表示，元太的消費電子業務（CE）2024營收年增56%，預期需求動能將可延續到今年，但因一些主要品牌要到今年底才推出首款彩色機型，美系外資擔心可能會受到關稅的干擾，原因包括，大部分最終組裝工作都在中國大陸完成，中國大陸與美國的關稅談判看起來很有挑戰性。

美系外資表示，估計美國占電子閱讀器需求很大的部分，儘管今年第2季可能出現一輪緊急訂單，但這樣的供需情況可能對下半年造成壓力，若是電子閱讀器等非必需消費品的零售價格提高，將造成需求減弱。

美系外資認為，如果成本無法轉嫁給買家，則將造成毛利率較低的情況，美系外資下修元太消費性電子收入將僅年增5%，較先前預估的年增16%大為降低，占總收入的比例則將由2024年的60%降為52%。

美系外資表示，儘管長期對電子紙需求看好，但在消費電子業務存在不確定性，加上目前以2025年獲利推算，本益比約24倍，認為元太股價短期內上漲空間有限，決定調降評等，同時下修目標價。

元太早盤以232.5元開低，一度下滑至226.5元， 盤中跌幅逾3%。