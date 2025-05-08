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立委關切國發基金賣台積電股票？國發會：一張都沒有賣

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發基金台積電（2330）第一大股東，動向備受關注。國發會副主委高仙桂8日表示，台積電是護國神山，「我們對台積電充滿信心，我覺得國人也都應該如此」，也因此國發基金近年一張台積電股票都沒有賣。

國民黨立委羅明才今天於立法院財政委員會質詢，國發基金手上握有很多台積電股票，近年是否有賣股？高仙桂答詢表示，「沒有，一張都沒有，基本上不會賣」，因為台積電是台灣的關鍵產業。

羅明才再問，台積電加碼赴美投資，外界質疑已經變成「美積電」。高仙桂答詢表示，台積電的關鍵技術還是在台灣，台積電不會變成「美積電」，國發基金近年一張台積電股票也沒賣，但對於股價部分，則不會有預測。

台積電十位董事席次中，有七位為獨立董事，國發基金是台積電第一大股東，在台積電董事會占有一席董事，2024年6月起由新任國發會主委劉鏡清擔任法人董事。

根據國發會資料，國發基金僅於1998至2005年間，因應國際情勢及政府財政調度而釋股，2005年以後至今未再釋股。高仙桂今也提到，目前國發基金資產約二兆，盈餘則有300多億。

台積電 國發基金 國發會

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