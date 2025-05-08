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台揚擬減資57.89% 慘淪全市場唯一跌停股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台揚（2314）為健全公司財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損，預計減資14.59億元，減資比率57.89%；8日股價跳空以跌停9.45元開出後鎖死， 跌停及市價排隊賣單超過2,100張， 也是全市場唯一的跌停股。

台揚7日下午在證交所召開重大訊息表示，2024年12月31日期末待彌補虧損為27.69億元，為健全財務結構，擬依公司法第168條規定，辦理減少資本以彌補累積虧損。

台揚指出，實收資本額為25.2億元，擬減資金額為14.59億元，減資比率為57.891073%，換股比率為42.108927%，每仟股換發約421.08927股；減資後實收資本額為10.61億元，每股面額10元。

台揚說明，減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同，減資案將提請在今年6月18日舉行的股東常會決議，通過後並奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他辦理減資相關事宜。

台揚今年第1季營收2.48億元，稅後虧損2.23億元，每股虧損0.89元；台揚擬辦理減資彌補虧損，8日開盤就重挫至跌停9.45元， 再失守10元關卡價，跌停及市價排隊賣單超過2,100張。

減資 跌停

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