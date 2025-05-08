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MSCI 季度調整預測 這2檔納入機率高、台股權重調整小降

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI 季度調整將在台北時間5月14日凌晨公布結果，並在5月29日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動，提出展望及預測， 預期台股權重調整小降，川湖（2059）、文曄（3036）納入MSCI成分股機會高，但潤泰新（9945）、寶成（9904）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧表示，統計4月以來（截至5/6止）新興國家股市表現，台灣加權指數下跌0.8%，表現在新興市場各國位居中段，MSCI台灣指數持平，遜MSCI新興市場指數；考量台灣加權指數及MSCI台灣指數表現居中後段，且外資今年以來持續賣超台股，預估於此次季度調整中，研判台股權重小幅調降。

統計至4月底個股的表現，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有川湖、文曄、致茂（2360）、祥碩（5269）、信驊（5274）、群光（2385）、貿聯-KY（3665）、台塑化（6505）、東元（1504）、康霈*（6919）、台中銀（2812）、金像電（2368）、南亞科（2408）、京元電子（2449）、大同（2371）等。

統一投顧表示，台塑化因剛剔除成分股不列入考慮範圍，考量市值變化及落後成分股抽換，川湖市值排名跳升至59名，文曄市值排名跳升至73名，估計在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

另外，潤泰新及寶成市值跌破百名之外，其中潤泰新外資持股比率降至20%以下，寶成已連續兩季市值落後，需提防本次有遭到移除的風險。

MSCI 台股

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