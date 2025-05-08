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急單爆棚！記憶體族群嗨起來 雙雄人氣夯、這檔最帶勁

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

華邦電（2344）法說釋出急單湧現訊息，記憶體多頭聞訊大喜，8日早盤南亞科（2408）、華邦電、品安（8088）、威剛（3260）、群聯（8299）等齊漲，呈現量價俱揚的多方勢態。

華邦電早盤交投升溫，不到10:30成交量已輕鬆突破7日全日，股價站回5日線上，並帶動南亞科同步收復5日線且觸及月線，雙雙擠進台股人氣榜前10名。此外，品安3月獲利1,500萬元、年增400%，每股純益0.259元，高於去年同期的0.059元，盤初也趁勢強彈逾5.5%，股價表現最為強勁。

華邦電總經理陳沛銘透露，川普政府給予對等關稅90天豁免期，目前市場急單湧現，供應吃緊，部分訂單甚至面臨「交不出來」的狀況；同時，DDR3與DDR4價格出現上升趨勢，加上旗下LPDDR4全系列產品推出，有助推動本季營運表現審慎樂觀。此外，華邦電預計在下半年大規模量產24奈米SLC NAND晶片，進一步強化業績動能，為後續成長奠定良好基礎。

不過，陳沛銘也表示，儘管市場需求回升，但面臨關稅、匯率等諸多變數，雖然短期內急單湧入，公司仍如履薄冰，必須謹慎應對。華邦電將密切關注市場動向，積極調整供應鏈布局，以因應未來可能的變化。

展望未來，華邦電將持續聚焦高成長應用市場，並透過精進先進製程技術，進一步提升產品競爭力，同時積極拓展NOR Flash與SLC NAND市場，強化市場布局，以鞏固在全球記憶體產業的領先地位，確保長期競爭優勢。

南亞科 華邦電

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