八方雲集財報亮眼勁揚7% 直逼200元大關、挑戰餐飲股后

八方雲集（2753）首季財報耀眼，稅後純益1.95億元，年增24.2%，每股盈餘2.93元，創單季歷史新高。8日股價反應基本面利多，大漲慶賀，盤中來到196.5元，漲幅7%，直逼200元大關，創22個月來新高。不僅與瓦城（2729）股價貼身肉搏，亦進逼豆府（2752）的餐飲股后寶座。

除了財報利多，市場看八方雲集有三大利基。首先，餐飲業具有高度在地化特性，不容易受到國際關稅戰直接衝擊。即使在特定原料供應不足時需依賴進口，但占比不高。

其次，即便市場普遍憂心匯率波動與關稅政策可能削弱台灣出口產業競爭力，進而波及內需市場與消費動能，但八方雲集主打平民美食，屬於價格親民、消費頻率高的剛性需求品項，即使在經濟不確定性升高的情況下，仍具備穩定的客源基礎。

此外，八方雲集近來透過不斷推出新品提升客單價與吸引力，一方面有助抵銷原物料成本壓力，另一方面，也強化品牌與消費者之間的黏著度，進一步提升回購率與來客數，對於營運動能形成正向循環。法人認為，八方雲集持續創新產品、優化門市組合，搭配穩健的展店節奏，將有助在多變的內外部環境中穩住基本盤。

在海外市場布局方面，八方雲集表示，美國展店計畫將持續推進，儘管全球政經變數增加，公司審慎樂觀面對關稅及匯率變化，強調已做好應變準備。截至今年第1季，八方雲集在全球共有1,365家門市，包括台灣1,278家、香港76家、美國11家，2025年在美再添8家簽約門市，並積極評估進軍其他州與國際市場的可能性。