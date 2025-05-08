台股開盤上漲13點 台積電開盤價933元上漲5元

台股8日開盤指數上漲13.16點，開盤指數為20,559.65點。台積電（2330）開盤價933元，上漲5元。

群益投顧表示，大盤量縮震盪站上短期均線，技術面延續短多格局，新台幣走勢仍為短線重要觀察指標，持續趨穩才有利多方表態。族群輪動但個股走勢漸分歧，參考短線技術面換股因應。

操作題材可留意：

1.台美關稅談判之際，520行情軍工有戲─俄烏停火協議遲遲沒有進展，近來緊張情勢的印度、巴基斯坦傳正式開火，全球地緣衝突持續不斷，台灣先前已決定編列特別預算提前達國防預算占GDP 3%目標，但時值關稅談判之際，預期520賴總統就職演說將重申提高國防預算。

2.新台幣升值油價跌，避險資金進駐塑化─新台幣連續兩日狂升，引發出口業匯損疑慮，資金流向內需族群避險，加上近期國際油價回跌，新台幣購買力提升，國內塑化業以美元計價採購原油、石化氣體等石化原料的成本降低，加上多是老牌企業，部分帳上有不少房舍土地兼具資產題材。

周三（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,113.97點，上漲284.97點、漲幅0.7%；S&P500指數上漲0.43%；那斯達克指數上漲0.27%；費半指數上漲1.74%。台積電ADR漲1.31%，收在174.54美元，較台北交易溢價13.9%。

外媒報導人工智慧（AI）晶片管制會鬆綁，帶動半導體股尾盤走高。此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，儘管貿易戰帶來不確定性，但美國經濟仍然穩固。美國10年期公債殖利率從周二的4.305%降至4.272%。倫敦證券交易所的數據顯示，市場仍普遍預期Fed在7月會議降息至少25個基點。

三大法人周三集中市場合計買超7.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超136.4億元，投信賣超28.9億元，自營商（自行買賣）賣超34.9億元，自營商（避險）賣超65億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加490口至6,664口，其中，外資淨空單減少514口至30,643口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少609口至7,335口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在18,200點 ; 月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在14,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.9下降至0.78。VIX指數上升0.96至32.45。外資台指期買權淨金額1.87億元 ; 賣權淨金額0.68億元。整體選擇權籌碼面偏空。