快訊

小學生狂喊「媽祖我愛你」 白沙屯媽衝上埔鹽國小司令台停駕賜福

血債血償？巴國批印度「點燃地獄之火」 誓言報復「討回每滴血」

教宗選舉開始：秘密會議投票可以投多久？

聯準會維持利率不變 法人看台股持續區間震盪

中央社／ 台北8日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

美國聯準會（Fed）公布最新利率政策，將基準利率維持在4.25%至4.50%不變，符合市場預期，美股主要指數收紅。法人預估台股將持續區間震盪，短線觀察重點包括晶片關稅結果及新台幣走勢。

美國聯準會如市場預期維持利率不變，美股主要指數7日震盪收高，道瓊工業指數上漲284.97點或0.7%，收41113.97點；標普500指數上揚24.37點或0.43%，收在5631.28點。以科技股為主的那斯達克指數上漲48.5點或0.27%，收17738.16點；費城半導體指數漲75.17點或1.74%，收4386.36點。

蘋果高層透露公司正著手重塑Safari瀏覽器，添加AI驅動的搜尋選項，市場聯想此舉可能對Google造成不利影響，Google母公司Alphabet週三股價暴跌11.85美元或7.26%，收在151.38美元。晶片股方面，輝達（NVIDIA）上漲3.52美元或3.1%，收在117.06美元；台積電ADR上漲2.26美元或1.31%，收在174.54美元。

面對最近新台幣強升，國泰投信分析，依據歷史經驗，台股與新台幣匯率大多呈現正向連動，當外資匯入推升新台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，近期外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢。

不過國泰投信提醒，美國總統川普政策多變，短短幾個月間，出現台股期貨跌停、新台幣驟升等事件，在短線投資不確定性偏高情況下，投資入必須把眼光放遠。

台股 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

聯準會利率決策前 歐股收低

三大買盤進場拉抬 台股上演神龍擺尾…指數黑翻紅

觀望印巴局勢 台指期夜盤受牽制

00878再掀話題！台股ETF王者除息在即 家庭主婦最愛曝光

相關新聞

三大買盤進場拉抬 台股上演神龍擺尾…指數黑翻紅

台股昨（7）日尾盤上演逆轉秀，原本盤面陷入美國半導體關稅、對等關稅觀望氛圍，指數早盤開高仍急殺翻黑，但尾盤特定外資、公股...

聯準會維持利率不變 法人看台股持續區間震盪

美國聯準會（Fed）公布最新利率政策，將基準利率維持在4.25%至4.50%不變，符合市場預期，美股主要指數收紅。法人預...

愛山林爆炒股 股價跌停

房產代銷龍頭愛山林董事長祝文宇等高層涉炒股與財務不實案，昨（7）日愛山林股價跳空跌停鎖死至終場。愛山林回應，該案是祝文宇...

食品股利多 資金簇擁

台幣強升，引發電子股可能有匯損隱憂，另一方面，原料仰賴進口的食品類股，有望降低原料成本負擔，加上內需特性不受對等關稅影響...

就市論勢／航空、汽車、電力 可關注

近期台幣出現一波明顯升值，讓市場重新關注匯率變動對上市公司的財報衝擊。根據歷史數據顯示，台幣若升值1%，企業平均匯兌損失大約為182億元。

佳世達：第2季營收將成長

佳世達（2352）昨（7）日舉行法說會，展望後市，佳世達預期，在IT、醫療和智能方案等事業表現穩健下，樂觀第2季營收較上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。