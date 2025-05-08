三大買盤進場拉抬 台股上演神龍擺尾…指數黑翻紅

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（7）日尾盤上演逆轉秀，原本盤面陷入美國半導體關稅、對等關稅觀望氛圍，指數早盤開高仍急殺翻黑，但尾盤特定外資公股行庫、壽險資金等三大買盤進場，拉抬指數神龍擺尾在最後一盤跳漲83點，終場收20,546點、小漲23點，終止連二跌。

買盤最後一盤鎖定點火權值股，其中台積電（2330）尾盤出現6,831張一口氣拉升8元，股價從平盤920元跳收928元，貢獻大盤漲點64點；鴻海與廣達均拉升1元、聯發科拉5元、友達跳升五個檔次拉升0.25元等。整體來看，買盤點火拉升標的主要是權值電子股，護持指數意圖明顯，成為投資人熱議焦點。

三大法人共計買超台股7.5億元。其中外資買超136.4億元，連四買，累計買超926.1億元；投信賣超29億元，由買轉賣；自營商賣超99.9億元，連七賣、累計賣超429億元。八大公股行庫買超0.6億元，由賣轉買。13檔千金股跌多漲少，其中以創意漲1.4%最強勢，信驊跌4%最疲軟。

根據盤後資料交叉比對，最後一盤受託買盤主要來自摩根士丹利、瑞銀、摩根大通等外資，八大公股行庫等國家隊，富邦、中信等壽險金控，及以當沖客聞名的凱基台北等部分市場主力。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等表示，市場持續受美國關稅影響，但隨上市櫃公司4月營收陸續公布且將於5月15日前公布第1季財報，財報優於預期標的可望吸引資金青睞，成為關注焦點。

公股行庫 外資

延伸閱讀

川普狂課關稅這群人無辜中槍 瘋狂加班還被罵 「感覺像被轟炸」

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

00878再掀話題！台股ETF王者除息在即 家庭主婦最愛曝光

台股收盤上漲23點收20,546點 台積電收928元

相關新聞

三大買盤進場拉抬 台股上演神龍擺尾…指數黑翻紅

台股昨（7）日尾盤上演逆轉秀，原本盤面陷入美國半導體關稅、對等關稅觀望氛圍，指數早盤開高仍急殺翻黑，但尾盤特定外資、公股...

就市論勢／航空、汽車、電力 可關注

近期台幣出現一波明顯升值，讓市場重新關注匯率變動對上市公司的財報衝擊。根據歷史數據顯示，台幣若升值1%，企業平均匯兌損失大約為182億元。

觀望印巴局勢 台指期夜盤受牽制

美中即將展開貿易談判，帶動台指期夜盤走勢，7日以20,388點、上漲11點開出後，雖一度壓回至盤下20,352點、下跌2...

外資買超136億元回補金融股 中信金連6買逾17萬張

台股今天上漲23.9點，收在20546.49點，外資及陸資買超新台幣136.45億元，連續4個交易日買超；中信金今天獲外...

台灣中東合作新里程碑：證交所與杜拜交易所簽署合作備忘錄

臺灣證券交易所與杜拜交易所今（2025）年5月6日簽署合作備忘錄（MoU），展現雙邊交易所探索跨市場商機的努力，更標誌著...

台積電攜手面板雙虎護住5日線 三大法人買超8.69億元

台股7日持續震盪，盤中最高20,685.28點、最低20,418.03點，震盪約267.25點，終場收高23.9點、報2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。