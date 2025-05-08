三大買盤進場拉抬 台股上演神龍擺尾…指數黑翻紅
台股昨（7）日尾盤上演逆轉秀，原本盤面陷入美國半導體關稅、對等關稅觀望氛圍，指數早盤開高仍急殺翻黑，但尾盤特定外資、公股行庫、壽險資金等三大買盤進場，拉抬指數神龍擺尾在最後一盤跳漲83點，終場收20,546點、小漲23點，終止連二跌。
買盤最後一盤鎖定點火權值股，其中台積電（2330）尾盤出現6,831張一口氣拉升8元，股價從平盤920元跳收928元，貢獻大盤漲點64點；鴻海與廣達均拉升1元、聯發科拉5元、友達跳升五個檔次拉升0.25元等。整體來看，買盤點火拉升標的主要是權值電子股，護持指數意圖明顯，成為投資人熱議焦點。
三大法人共計買超台股7.5億元。其中外資買超136.4億元，連四買，累計買超926.1億元；投信賣超29億元，由買轉賣；自營商賣超99.9億元，連七賣、累計賣超429億元。八大公股行庫買超0.6億元，由賣轉買。13檔千金股跌多漲少，其中以創意漲1.4%最強勢，信驊跌4%最疲軟。
根據盤後資料交叉比對，最後一盤受託買盤主要來自摩根士丹利、瑞銀、摩根大通等外資，八大公股行庫等國家隊，富邦、中信等壽險金控，及以當沖客聞名的凱基台北等部分市場主力。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等表示，市場持續受美國關稅影響，但隨上市櫃公司4月營收陸續公布且將於5月15日前公布第1季財報，財報優於預期標的可望吸引資金青睞，成為關注焦點。
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