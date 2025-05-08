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愛山林爆炒股 股價跌停

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

房產代銷龍頭愛山林（2540）董事長祝文宇等高層涉炒股與財務不實案，昨（7）日愛山林股價跳空跌停鎖死至終場。愛山林回應，該案是祝文宇2013年剛入主公司時，對上市公司法令不熟，造成作業失誤與行政疏失，此案不影響公司正常營運。

祝文宇昨日經檢方複訊後以1,200萬元交保，並限制出境、出海；另外，甲山林董座妻子張瀛珠、愛山林總經理祝藝等人以500萬元到50萬元不等金額交保。

愛山林強調，董事長祝文宇已於調查後交保請回，案件對公司經營幾乎不會造成影響，集團在建設、銷售各領域都有專業經理人負責，各部門均有良好分工且能獨立運作，無論將來案情發展，營運均正常運作、不受影響。

愛山林公告，祝文宇及相關高層主管遭檢調傳訊，初步了解是2013年祝文宇剛入主公司時，對上市公司之法令不熟造成作業失誤與行政疏失；公司強調，近年營運已無相關情形，且各領域均有專業經理人負責，此案不影響公司正常營運。

消息一出，引起投資人恐慌賣壓，愛山林昨天一開盤即跳空跌停鎖死，以74.7元收盤，下跌8.3元，終場有逾1,800張賣單高掛。

愛山林強調，今年剛完成現金增資，目前財務狀況穩健、銷售業績良好，且今年起有不少建案陸續完工交屋，銷售率皆已達九成以上，新建案完工後，資金流入將相當充沛，不致出現財務問題。

愛山林表示，在建中新案仍將依照進度施作，不會因此案而發生讓建案無法完工的情形公司整體發展仍穩定增長。

愛山林在2013年間對策略性投資人私募發行普通股，公司高層被控找親友、員工低價認購涉特別背信，且2020年間，連續委託買賣操縱股價，獲利逾上億元。

上市公司 建案

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