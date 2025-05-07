觀望印巴局勢 台指期夜盤受牽制

美中即將展開貿易談判，帶動台指期夜盤走勢，7日以20,388點、上漲11點開出後，雖一度壓回至盤下20,352點、下跌25點，但在美股開盤前，隨美股電子盤上漲激勵下，一度衝破20,500點關卡、大漲百點，但隨後又在觀察聯準會的利率決議中，壓回至小漲格局。

在7日美股開盤前，受到中美即將在瑞士舉行經貿高層會談的消息，提振多頭人氣，儘管市場仍觀望聯準會在8日凌晨將揭曉的利率會議（FOMC）決議，但在電子盤率先上漲中，美股四大指數開盤後，卻在市場擔憂南亞的印巴衝突中，道瓊、那斯達克、費城半導體等指數漲跌互見，也牽制台指期夜盤走勢。

其中，在美股9：30剛開盤後，權王台積電在夜盤中，也壓回至平盤919元附近，電子、半導體30期貨也維持小紅格局，其中，後者漲幅維持在1%附近。

台股7日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲23點，收20,546點，其中，隨央行緊盯國際熱錢動向中，外資現貨買超136.4億元，連四買、合計買超金額達926.1億元，同時，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少514口、至30,643口，顯示外資在翻多之際，仍利用期貨避險，仍將是台股後市觀盤焦點；投信則由買轉賣，賣超29億元，自營商賣超99.9億元，三大法合計買超7.5億元。

展望後市，分析師指出，就台股技術面觀察，7日台股開高後震盪拉回至平盤附近整理，由於川普缺口、季線壓力在即，且日KD指標在高檔出現交叉向下趨勢，成交金額亦連三個交易日萎縮，多方仍將面臨不小挑戰，但預料指數即便進入整理，拉回空間或將有限，只要型態上，20,023點頸線支撐未失守前，台股仍具挑戰川普缺口與季線的實力。