就市論勢／航空、汽車、電力 可關注

盤勢分析

近期台幣出現一波明顯升值，讓市場重新關注匯率變動對上市公司的財報衝擊。根據歷史數據顯示，台幣若升值1%，企業平均匯兌損失大約為182億元。

不過這只是粗略平均值，實際影響還需回到企業自身財報基準匯率。例如台積電近期法說會指出，其財報匯率設定約在32元上下，若現今匯率來到30元，升值幅度實際為6%左右，而非從歷史高點起算的10%。因此以升值6%推估，對稅後淨利影響約3%至4%間，與2016年匯兌損失占稅後淨利約18%左右高峰相比，企業避險操作明顯進步。

理論上，台幣升值會壓縮出口導向產業毛利率，影響整體企業獲利表現。但實際觀察過去幾個升值年度，包括2017、2021與2022年，匯率對毛利率的實質衝擊並不如市場預期。

尤其市場普遍預期科技股毛利率將受嚴重衝擊，但根據統計，半導體、通訊網路、電子零組件等產業在台幣升值年期間，毛利率普遍不僅沒有下降，反而上升2至5%。除了企業避險能力提升，部分企業也將成本轉嫁、調整接單策略，使匯兌損失不致全面擴散。

回到台股，加權指數上半周在20,250至20,900點區間量縮震盪，市場觀望氣氛濃厚，等待美國半導體貿易調查結果及聯準會利率決策。再從籌碼觀察，伴隨台幣走強，外資這周在現貨市場持續買超，但為何大盤沒有明顯趨勢。原因在於外資目前買超標的集中在金融族群，明顯是先做資金停泊，等待關稅政策面有更明確細節後，再開始做下一步動作。

只要後續關稅政策沒有比市場預期更差，市場短暫波動過後，台股後續仍有機會向上挑戰年線。

投資建議

若美元持續弱勢，短線可關注進口成本受惠產業，如航空、汽車、電力等需大量進口原物料族群。此外，美元弱勢環境下，美元計價資產，如美股ETF、債券ETF等近期已出現過度折價，有利長線分批布局。