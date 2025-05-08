食品股利多 資金簇擁

台幣強升，引發電子股可能有匯損隱憂，另一方面，原料仰賴進口的食品類股，有望降低原料成本負擔，加上內需特性不受對等關稅影響，成為資金簇擁新亮點，包括大成（1210）、大統益等近來股價表現強勢，統一集團旗下統一實昨（7）日更是亮燈漲停。

法人表示，包括統一、大成、大統益、卜蜂、佳格等食品股，以民生消費內需市場為主，受川普對等關稅影響小，加上近期台幣走升，有望降低原物料成本負擔，獲外資持續買超，推升股價上揚。其中統一實因首季稅後純益6.6億元，年增336%，每股稅後純益0.42元，表現亮眼，昨天收在漲停價19.9元。

統一實不僅首季獲利表現亮麗，也為母集團統一帶來利多，吸引近來內外資持續買超統一。法人分析，統一積極發展電子商務和物流版圖，去年陸續宣布投資Yahoo台灣和網路家庭，效益仍待觀察；至於物流布局方面，集團將發展大、中、小型三個等級物流據點，以建構更完善物流體系，其中大型物流中心新市園區將在第2季開始營運。

大統益首季稅後純益3.08億元，年增9.4%，每股純益1.93元。大統益昨天漲1.5元，收163元，從4月7日股災最低點140元，到昨天最高165元，累計漲幅達17.8%。