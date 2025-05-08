遠傳5G 滲透率要衝五成
遠傳電信（4904）昨（7）日舉行線上法說會，遠傳第1季營收、獲利超財測，獲利連四季雙位數成長；遠傳總經理井琪指出，第2季行動服務營收及智慧資通訊業務將持續成長，有信心年底5G滲透率破五成，美國關稅直接影響有限，但觀察智慧手機尤其iPhone後續，以及對企業資通訊支出等間接的影響。
遠傳旗下新世紀資通也宣布取得思納捷科技股權，將以每股47元，不超過4.3億元，取得51.3%股權，遠傳表示，要強化鞏固能源管理市場領導地位，並加速拓展至更多應用領域。思納捷2017年成立，以IoT物聯網技術起家，協助建案導入智慧監控系統，曾獲光寶、研揚、國發基金等投資。
遠傳第1季稅後純益32.4億元，年增10.3%，每股純益0.9元。井琪指出，5G月租型用戶數滲透率突破44%，加上合併亞太電信，推升整體續約用戶月租費年增12%。
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