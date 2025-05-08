聯詠預期第2季業績小幅增減

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（7）日召開法說會，公布第2季營運展望，由於近期匯率變動較大，聯詠罕見同時釋出美元與新台幣計算的營收預估數字，以美元兌新台幣匯率1比32為計算基礎，新台幣營收預測區間大致呈現小幅季增減，中位數與上季表現相當。

針對第2季展望，聯詠總經理王守仁表示，大陸舊換新補貼政策刺激，以及客戶端因應關稅政策提前拉貨的效應有趨緩情形，目前最重要是關注關稅政策後續發展，以及對全球經濟與終端消費需求的影響。

近期新台幣匯率變動幅度大，聯詠預估，以美元兌新台幣匯率1比32為計算，估計本季營收落在265億至277億元之間，約季減2.2%至季增2.1%。若以美元計營收，預計落在8.28億美元至8.66億美元；而單季毛利率估在37%至40%之間。

王守仁提到，聯詠產品銷售與進貨都以美元報價，新台幣升值會直接影響新台幣營收，若短期匯率大幅升值，會造成庫存成本有匯差，影響毛利率，中長期若穩定下來，對毛利率影響不大。四成毛利率是短期目標。