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佳世達：第2季營收將成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照

佳世達（2352）昨（7）日舉行法說會，展望後市，佳世達預期，在IT、醫療和智能方案等事業表現穩健下，樂觀第2季營收較上一季與去年同期都會成長；但佳世達董事長陳其宏也示警，預期美國對等關稅、新台幣急升及印巴衝突等三大原因，將對後續獲利表現帶來變數。

展望後市，陳其宏表示，對第2季營收樂觀看待，主因美國90天關稅豁免期間，集團旗下多個產品線有增加拉貨動能。整體來看，預估本季IT、醫療和智能方案等事業表現都穩健。

惟在獲利方面存在更多變數，陳其宏分析，第一、美國90天關稅豁免期後，預計大約7月8、9日左右，對等關稅稅率及結果到時才明朗。第二是匯率衝擊，美元走跌，其他貨幣匯率走升，特別是新台幣從33元兌1美元升到最低29元，新台幣急升對獲利有衝擊；最後是戰爭因素，印度、巴基斯坦已經爆發衝突。

針對美國市場狀況，佳世達集團目前約有26%營收來自美國。佳世達總經理黃漢州表示，因應關稅戰帶來的不確定性，集團會持續思考在第三地布建生產基地。

針對美國製造，黃漢州分析，佳世達考慮在目前稅率較低的墨西哥生產。其次，若是AI產品，也考慮在佳世達集團現有的加州幾個較小產線製造。最後，若訂單量夠大，也可考慮在加洲之外的美國其他地方生產。

陳其宏說，集團持續發展高附加價值事業，原先預期是醫療、智能方案、網通三大事業體齊頭邁進，但目前來看，未來重點將是擴大醫療投入、增加成長速度，將是集團今年主要成長動能。

佳世達 新台幣 美國

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