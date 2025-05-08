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證交所奪ESG教育推廣楷模獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所首度參與遠見雜誌舉辦第21屆《遠見》ESG企業永續獎，即以「資本市場投資人反詐騙教育-給你的錢一首歌的時間」方案獲教育推廣組「楷模獎」，凸顯證交所推動全民識詐教育的積極作為與行動力。

該方案以「5D反詐」行動為核心，跳脫傳統口號宣導方式，透過活潑有感的溝通設計及融入台灣特有的卡拉OK文化，打造兼具教育性與參與感的全民識詐教育，引導民眾以日常語言認識詐騙風險。「詐騙」已是全民公敵，手法不斷變異、真假難辨。證交所身為資本市場的籌資及交易平台，為提升全民自我警覺心，推出反詐洗腦歌曲《愛錢的騙子》，提醒投資人遇金融詐騙訊息冷靜想一下，同時搭配多元場景宣傳，將反詐教育與生活情境結合，打造識詐新文化。

為持續深化投資人反詐騙教育，證交所近期啟動第二波「5D反詐行動」，以「詐騙的嘴 騙人的鬼」為主軸，提醒民眾警覺常見的詐騙語術與話術陷阱。

此外，證交所同步建置「金融投資詐騙鬼怪談」網站，以視覺化設計呈現六種常見詐騙情境，搭配破除技巧與反詐資訊，並辦理「鬼話連篇」鬼故事比賽，鼓勵民眾分享自身或親友遇詐經驗及金融從業人員投稿抓鬼阻詐經驗。

詐騙

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