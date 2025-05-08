證交所結盟杜拜交易所

臺灣證券交易所與杜拜交易所6日簽署合作備忘錄（MOU），展現雙邊交易所探索跨市場商機的努力，亦為兩地資本市場合作重要里程碑。證交所董事長林修銘表示，未來兩邊交易所將朝三大面向深度合作，包括跨境上市商品、市場推廣及資訊交流。

證交所表示，這次MOU簽署確立台灣與中東資本市場將建立長期合作機制，促進雙方溝通交流及拓展持續關係。展望未來，證交所亦將持續促進國際連結，讓全球投資人瞭解台灣資本市場。

證交所去年10月在林修銘領軍下，率隊赴中東引資，以提升台灣資本市場在中東能見度，之後雙方交易所仍持續密切聯繫，探詢各領域的合作可能，並於今年洽商未來在跨境上市商品、市場推廣及資訊交流等三方面的深度合作。

林修銘表示，此行與杜拜交易所執行長Hamed Ali簽署合作備忘錄，為未來雙邊交易所於對方市場推出相關金融商品奠定基石，雙方更將攜手合作市場推廣，提升兩地投資者熟悉對方市場運作，未來亦將安排經驗分享及互訪交流行程。

杜拜交易所執行長Hamed Ali表示，合作備忘錄將連結兩地資本市場，藉此擴大投資人參與，推廣跨境商品發行，共同行銷市場及提升國際能見度皆有實質效益，達成雙贏的目標。

林修銘此次中東出訪行程，受邀出席Capital Market Summit 2025（杜拜峰會），並參與「Bridging Borders: Cross-Border Capital Flows」專題與談，與杜拜、巴林及納斯達克等交易所代表同台，分享證交所深化跨境連結及商品合作的經驗。杜拜峰會是中東地區資本市場最重要的盛事，匯聚逾千位金融機構代表、企業高層及媒體出席。

此外，證交所團隊亦拜訪多家中東地區重要機構投資人及資產管理業者，宣傳台灣資本市場及經驗交流，期透過多元管道，積極行銷台灣資本市場及探索合作商機。