「債」現光芒 後市布局首重：環、高、息

滙豐投信指出，儘管近期市場一度擔憂債券資產的防禦功能恐失效，但若從資金流向及股神巴菲特持續布局債券資產即可發現，債市仍是備受青睞的資金避風港，建議投資人可把握「環、高、息」三大策略，適時切入建立債券防禦部位，同時兼顧利息收益機會。

滙豐環球高入息債券基金產品經理顏誌緯補充，川普的對等關稅議題懸而未決，目前仍難以預料90日寬限期後的國際貿易情勢，因此投資組合建立部署債券防禦部位仍有其必要性。尤其是當前的市場總體環境與2022年股債同步向下表現有所不同，債券資產相較於股市仍能發揮良好的避險功能。加上近期多位聯準會理事同步表達，若市場經濟數據明確，亦可能在6月啟動降息循環，預料將進一步壓抑殖利率長線走勢。因此，此時趁勢布局債市，除有機會參與目前歷史均值位於高位的殖利率水準外，後續資本利得的成長空間也較大。

根據LSEG Lipper的資金流向資料顯示，截至4月23日當周，全球債券基金近一周吸引19.4億美元淨流入，其中，美元計價抵押債券基金的表現尤為亮眼，單周吸引47.9億美元的資金流入，創下自2017年10月以來的單周新高。

滙豐投信建議債券投資策略應把握三字訣，即「環」、「高」、「息」。「環」球布局：透過布局環球債券，除能分散特定國家區域風險，亦不錯過其他區域投資機會；「高」評級債：當前各債種的利差已來到歷史低位，優先選擇高評級債，藉以提升投資組合穩健性；多元入「息」：考量穩定孳息，可擇優挑選票息率較高，且具備多元幣別，藉以爭取潛在匯兌收益機會。

滙豐環球高入息債券基金目前投資組合六成以上持有高品質投資等級債，聚焦全球布局，不偏重美債，平衡配置歐洲及新興市場債券。現階段基金投資組合收益率為5.54%，同時具備現金流與成長潛力雙優勢，亦提供穩定月配美元級別及歐元、日圓與澳幣多元幣別，或可充分滿足不同投資人的風險偏好和收益需求。