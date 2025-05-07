台積電攜手面板雙虎護住5日線 三大法人買超8.69億元

台股7日持續震盪，盤中最高20,685.28點、最低20,418.03點，震盪約267.25點，終場收高23.9點、報20,546.49點，驚險守住5日線，總成交值續縮至2,702.27億元，三大法人買超8.69億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連4買、續敲進136.45億元，投信賣超27.81億元，自營商賣超（合計）99.95億元，其中自營商（自行買賣）賣超34.94億元、自營商（避險）賣超65.01億元。

台股7日盤初受電子權值F4開高走低影響，大盤衝上20,685.28點後，又回落至20,418.03點。所幸，軍工、安控、遊戲等族群挺身抗空，加上統一實（9907）等績優生助陣，有效嚇阻空頭持續坐大，此外，收盤前多頭搶進台積電（2330）、友達（2409）、群創（3481）等權值要角，一舉將指數甩上高檔，成功逆轉勝，5日線也失而復得。

權值股表現上，台積電漲0.87%、收928元，盤中最高932元、最低911元；聯發科（2454）跌0.39%、收1,275元，盤中最高1,300元、最低1,265元；鴻海（2317）跌0.68%、收145元，盤中最高148元、最低143.5元；廣達（2382）持平、收254元，盤中最高257元、最低249.5元。

觀察集中市場收漲停個股有4檔，且皆為中低價股，分別為：銘鈺（4545）、統一實、強信-KY（4560）、奕力-KY（6962）；另，虹冠電（3257）、三集瑞-KY（6862）、亞航（2630）盤中也曾亮燈。

而跌停股僅一檔愛山林（2540）。愛山林受到公司高層涉嫌炒股，股價跳空鎖在跌停板74.7元，終場仍有超過1,800張賣單等著脫手。愛山林指出，配合法務部調查局進行相關調查，營運正常，對財務業務並無重大影響。