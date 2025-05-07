美越談判進度盼超前 越股本益比處低位

美國總統川普發動關稅戰，各國陸續開始對美國進行貿易協商，包括印度、南韓、日本等國達成「潛在」貿易協定。其中，新興亞洲以越南談判進展最為超前，越南不僅是首批會見美國財政部長與商務部長的國家，也在4月底正式與美國貿易代表展開談判。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南積極展現談判誠意，期盼減緩日後貿易再平衡之衝擊，加上中美兩強先後探訪越南，顯示越南成為外資必爭之地，在國家基本面持續強化下，越股宜逢低加碼定期定額。

日前越南財政部已證實，為促進與主要夥伴貿易自由化及支持國內消費，將調降多項美國進口越南的關稅，包括汽車、木製品、冷凍雞肉、水果、天然氣到玉米，幾乎囊括各層面的民生所需物資。同時，越南還擴大對美國採購越南所需且美方具優勢的商品，例如飛機等國防及維安產品。

張晨瑋表示，越南除在對等關稅暫緩後，首批會見美國財政部長與商務部長的國家，同時已於4月23日與美國貿易代表展開談判。越南也在會後表示，願意在共同利益的基礎上處理現有問題，並稱美國希望達成協議，建立穩定、可持續的貿易關係，市場解讀談判進程相當順利。

此外，中國大陸國家主席習近平也早在美國貿易代表團抵達前，先行訪視越南，據悉雙方會後簽署45份協議，範圍涵蓋海關檢疫、農產貿易等多元領域，習近平聲稱中越兩國堅持和平發展，深化友好合作，顯示中美兩國在政策博弈下，均有動機拉攏越南至自身集團，越南若善用其戰略價值，或有望於貿易談判中尋得轉機。

張晨瑋分析，從基本面觀察，越南第1季GDP年增率近7%，為近年來增長最快的一季。越南總理范明正也明確指示，今年經濟成長目標要達到8%，因應關稅不確定性，須立即部署應對措施，包括利率下調、優惠貸款計畫，以及特定產品別，如鋼鐵、水泥等的本地生產本地消費。

另外，5月越股新版交易系統KRX正式上線，大幅提升越股交易效率及穩定性，儘管4月越股還未升級成新興市場，但KRX的上線，象徵越股交易系統更加貼近國際規格，有利未來的市場升級。

「受關稅戰不確定性影響，許多主、被動基金拋售股市，越股也受到拖累，但從評價面來看，長線越股相當有機會。」張晨瑋指出，觀察胡志明指數，目前綜合本益比已來到11.6倍，低於長期平均且趨近歷史極端事件時水準，根據歷史經驗，當越股大幅修正時進場，一年後有相當高的機會獲取正報酬，加上日後關稅干擾減緩，市場將回歸關注越南經濟、企業基本面，投資人可逢低加碼定期定額越南基金。