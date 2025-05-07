永冠財報／第1季每股虧1.87元、虧損季增年減 毛利率持平5% 展望保守

風電鑄件大廠永冠能源科技（永冠-KY）（1589）集團6日公布第1季財務報告。單季合併營收16.7億元，較前一季減少24.1%，但較去年同期增加17.39%。稅後淨損為2.50億元，相較前一季淨損0.26億元，虧損幅度擴大；但與去年同期淨損5.49億元相比，虧損則顯著收斂。本季每股虧損為新台幣1.87元，遜於前一季的每股虧損0.04元，但優於去年同期的每股虧損4.62元。

在獲利能力方面，永冠第1季合併毛利率為5%，與前一季的5%持平，然而較去年同期的負10%大幅改善了15個百分點，顯示成本壓力有所緩解。營業淨損率為負11%，較前季的負9%惡化2個百分點，但較去年同期的負28%則改善了17個百分點。

永冠指出，第1季營收雖較前季下滑，但年增率表現不俗，主要受惠於再生能源類應用營收占比達44.9%，年增30.8%；注塑機應用占比25.5%，年增14.7%。公司分析，由於客戶端為應對潛在貿易戰風險而有備貨需求，加上中國大陸風電市場因應「十四五計畫」收官年裝機目標提升，刺激了集團出貨。

展望第2季度，永冠表示，在貿易戰陰影及美國利率走向未明朗前，市場仍充滿高度不確定性。不過，公司已提前布局台灣與泰國新廠，台灣廠已於2024年投產，泰國廠預計於2025年中建設完成。此多地生產模式將有助於應對全球局勢變化的風險，形成同業不具備的優勢。同時，公司將持續分散接單出貨地區與產業比重，以因應快速變化的營商環境。