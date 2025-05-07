快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

台股甩尾漲23點收20546點 守住5日線

中央社／ 台北7日電

台股今天走勢震盪，早盤一度上漲逾160點，但市場觀望氣氛濃厚，盤中翻黑量縮整理，尾盤大單敲進，瞬間拉抬指數83點，終場加權指數翻紅收在20546.49點，上漲23.9點，漲幅0.12%，守住5日均線約20524點，成交值新台幣2697.95億元。

電子類股指數終場上漲0.31%，金融類股下跌0.16%；傳產族群的營建、航運、鋼鐵表現弱勢，分別下跌1.75%、1.16%、0.78%。

電子權值股台積電收928元，上漲0.87%；鴻海翻黑收在145元，下跌0.68%；聯發科收1275元，下挫0.39%。

防疫與軍工概念股成為資金避風港，亞航收39.85元、上漲2.84%，漢翔收46.8元、小漲0.65%；永信漲3.53%、收67.5元，中化生漲2.63%、收29.25元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，在美國半導體晶片關稅公布前，市場觀望氣氛濃，如果稅率偏高，短期可能導致股市大幅震盪拉回，且美國聯邦準備理事會（Fed）將公布最新利率決策，仍有許多不確定性，須持續觀察。

台積電 美國

延伸閱讀

00878再掀話題！台股ETF王者除息在即 家庭主婦最愛曝光

台股有潛在利多 投信法人：關注航空、觀光及內需導向等受惠升值產業

台幣升值靠00878保護、伺機分批布局00922！熱錢湧入助台股延續反彈走勢

台股量縮 外資連三買 新台幣由升轉貶終場小跌收市

相關新聞

台積電攜手面板雙虎護住5日線 三大法人買超8.69億元

台股7日持續震盪，盤中最高20,685.28點、最低20,418.03點，震盪約267.25點，終場收高23.9點、報2...

台股收盤上漲23點收20,546點 台積電收928元

台股7日收盤上漲23.9點，終場以20,546.49點作收，成交量2,697.95億元；台積電（2330）收盤價928元...

安控雙題材護航！兩檔注意股強攻漲停卻遭解鎖

隨著520行情倒數計時，安控族群受「520概念」與「2025台北國際安全科技應用博覽會」雙題材推動，7日早盤氣勢強勁。陞...

軍工股人氣爆棚！亞航、事欣科強攻前線 寶一戰新高震盪

川普關稅與FED利率決策變數干擾，使台股7日盤中持續震盪，回測5日均線。然而，隨著5月行情展開，市場關注520題材升溫，...

內需族群股價走強 全球減碳帶動電網韌性投資、台廠儲能布局受關注

台股7日盤中內需族群走強。在全球減碳趨勢下，各國也同步擴大對電網韌性的投資，包括重電、儲能設備與區域電網規劃等，皆帶動資...

交易量寫新低、資金卻創高！KPMG 報告揭四大創投趨勢

面對地緣政治緊張、貿易戰升溫與IPO市場遲未回溫，全球創投市場在2025年第1季出現「交易量下滑、資金集中」的分歧現象。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。