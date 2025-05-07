台股收盤上漲23點收20,546點 台積電收928元
台股7日收盤上漲23.9點，終場以20,546.49點作收，成交量2,697.95億元；台積電（2330）收盤價928元，上漲8元，漲幅0.87%。
今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、上詮（3363）、穎崴（6515）、創意（3443）、事欣科（4916）、光聖（6442）、亞航（2630）、華碩（2357）及安馳（3528）；成交金額大且疲軟者則為：世芯-KY（3661）、寶一（8222）、富邦金（2881）、華經（2468）、緯穎（6669）、緯創（3231）、台灣虎航（6757）、信立（4303）。
第一金投顧表示，加權指數在 5 日均線上下震盪，20 日均線則是轉為上彎，不過，日 KD 指標在 80 以上的高檔區已即將交叉向下，而MACD 指標紅色柱狀體基本持平，整數進入對等關稅時的跳空缺口；越接近 60 日均線則上檔壓力越重，短期觀察重點先看匯率能否真正回穩，再留意半導體關稅與聯準會決策會議。選股部分，AI 類股可以操作至 COMPUTEX 前再行調節，520 前則可以留意軍工相關，4 月營收及第1季季報績優股也可以關注，其他包括內需、油價下跌受惠等題材則是短線游資焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言