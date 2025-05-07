台股收盤上漲23點收20,546點 台積電收928元

台股7日收盤上漲23.9點，終場以20,546.49點作收，成交量2,697.95億元；台積電（2330）收盤價928元，上漲8元，漲幅0.87%。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、上詮（3363）、穎崴（6515）、創意（3443）、事欣科（4916）、光聖（6442）、亞航（2630）、華碩（2357）及安馳（3528）；成交金額大且疲軟者則為：世芯-KY（3661）、寶一（8222）、富邦金（2881）、華經（2468）、緯穎（6669）、緯創（3231）、台灣虎航（6757）、信立（4303）。

第一金投顧表示，加權指數在 5 日均線上下震盪，20 日均線則是轉為上彎，不過，日 KD 指標在 80 以上的高檔區已即將交叉向下，而MACD 指標紅色柱狀體基本持平，整數進入對等關稅時的跳空缺口；越接近 60 日均線則上檔壓力越重，短期觀察重點先看匯率能否真正回穩，再留意半導體關稅與聯準會決策會議。選股部分，AI 類股可以操作至 COMPUTEX 前再行調節，520 前則可以留意軍工相關，4 月營收及第1季季報績優股也可以關注，其他包括內需、油價下跌受惠等題材則是短線游資焦點。