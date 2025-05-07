安控雙題材護航！兩檔注意股強攻漲停卻遭解鎖

隨著520行情倒數計時，安控族群受「520概念」與「2025台北國際安全科技應用博覽會」雙題材推動，7日早盤氣勢強勁。陞泰（8072）、哲固（3434）、天鉞電（5251）等個股一度閃紅燈，昇銳（3128）、晶睿（3454）亦強勢走高，表現優於大盤。

哲固近六個營業日累積周轉率達82.17%，6日遭櫃買中心列入注意股，以當日收盤72.2元計算，本益比43.23。7日早盤迅速攻上漲停79.4元後旋即遭打開，盤中成交量放大至1.9萬張，股價頻頻翻黑，震盪走勢明顯。

而天鉞電6日也公告，由於近6個營業日當沖比達60.01%，5日遭櫃買中心列入注意股，以5日收盤44.6元計算，本益比高達743.33。7日早盤同樣強勢快攻漲停53.9元後遭打開，盤中成交量擴大至3.4萬張，股價也翻黑。

「2025台北國際安全科技應用博覽會」7日至9日於台北南港展覽館舉行，匯集台北國際防火防災應用展與台北國際物聯建築居住環境應用展，並同步舉辦140場以上重量級論壇與技術研討會，涵蓋AI技術應用、ESG實務、交通與軌道安全、工業安全管理、防災科技、社區智慧治理等議題。博覽會的開展進一步強化安控族群的市場熱度，吸引投資關注。

此外，隨著520倒數，法人預期國安基金護盤將集中於半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業概念股，短線資金流向有望加速進場布局，成為盤面的主要焦點。