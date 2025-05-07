快訊

解凍第一炮！文化部預算49案34億 今「全數解凍」

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

昔當法官造假被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

安控雙題材護航！兩檔注意股強攻漲停卻遭解鎖

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

隨著520行情倒數計時，安控族群受「520概念」與「2025台北國際安全科技應用博覽會」雙題材推動，7日早盤氣勢強勁。陞泰（8072）、哲固（3434）、天鉞電（5251）等個股一度閃紅燈，昇銳（3128）、晶睿（3454）亦強勢走高，表現優於大盤。

哲固近六個營業日累積周轉率達82.17%，6日遭櫃買中心列入注意股，以當日收盤72.2元計算，本益比43.23。7日早盤迅速攻上漲停79.4元後旋即遭打開，盤中成交量放大至1.9萬張，股價頻頻翻黑，震盪走勢明顯。

而天鉞電6日也公告，由於近6個營業日當沖比達60.01%，5日遭櫃買中心列入注意股，以5日收盤44.6元計算，本益比高達743.33。7日早盤同樣強勢快攻漲停53.9元後遭打開，盤中成交量擴大至3.4萬張，股價也翻黑。

「2025台北國際安全科技應用博覽會」7日至9日於台北南港展覽館舉行，匯集台北國際防火防災應用展與台北國際物聯建築居住環境應用展，並同步舉辦140場以上重量級論壇與技術研討會，涵蓋AI技術應用、ESG實務、交通與軌道安全、工業安全管理、防災科技、社區智慧治理等議題。博覽會的開展進一步強化安控族群的市場熱度，吸引投資關注。

此外，隨著520倒數，法人預期國安基金護盤將集中於半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業概念股，短線資金流向有望加速進場布局，成為盤面的主要焦點。

櫃買中心 520

延伸閱讀

嗨運動！世壯運將開幕亮點一次看 沒參賽也能玩博覽會

打造未來上市橋樑！安永攜手櫃買中心引爆新創潛力

嘉義攜手吳鳳科大辦博覽會 助高中職生探索職涯

安永櫃買攜手 助力大南方新創邁向資本市場

相關新聞

交易量寫新低、資金卻創高！KPMG 報告揭四大創投趨勢

面對地緣政治緊張、貿易戰升溫與IPO市場遲未回溫，全球創投市場在2025年第1季出現「交易量下滑、資金集中」的分歧現象。...

第一金投顧董座：未來2季台股可在18000至21000點區間操作

對於台股後續走勢，本周上任的第一金投顧新任董事長黃詣庭指出，台股未來1至2季的高低點，將會以21000為上緣，下緣則在1...

不受美股影響 台股今早盤漲逾160點 台積電開925元

台股今日加權指數以20575.15點開出，較昨日收盤20522.59點，跳空上漲52.25點開出，早盤最高至20685....

安控雙題材護航！兩檔注意股強攻漲停卻遭解鎖

隨著520行情倒數計時，安控族群受「520概念」與「2025台北國際安全科技應用博覽會」雙題材推動，7日早盤氣勢強勁。陞...

軍工股人氣爆棚！亞航、事欣科強攻前線 寶一戰新高震盪

川普關稅與FED利率決策變數干擾，使台股7日盤中持續震盪，回測5日均線。然而，隨著5月行情展開，市場關注520題材升溫，...

內需族群股價走強 全球減碳帶動電網韌性投資、台廠儲能布局受關注

台股7日盤中內需族群走強。在全球減碳趨勢下，各國也同步擴大對電網韌性的投資，包括重電、儲能設備與區域電網規劃等，皆帶動資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。