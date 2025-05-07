軍工股人氣爆棚！亞航、事欣科強攻前線 寶一戰新高震盪

川普關稅與FED利率決策變數干擾，使台股7日盤中持續震盪，回測5日均線。然而，隨著5月行情展開，市場關注520題材升溫，軍工概念股挺身護盤，事欣科（4916）、亞航（2630）、漢翔（2634）相對剽悍，寶一（8222）更一舉登上「台股人氣王」寶座。

人氣王寶一6日獲外資反手買超1,149張，7日交投持續升溫，早盤股價一度衝高至69.5元，但面臨歷史新高69.6元挑戰有壓，盤中頻頻翻黑。

寶一2025年第1季營收達2.53億元，年增34.3%。近兩年積極擴充產能，持續採購機台，並隨著波音交機回溫及獲選為美國空軍第六代戰機F-47供應商，營運成長動能逐步提升。此外，與空巴P&W、KHI等客戶的長期訂單能見度高，為未來業績奠定穩固基礎。

亞航正式跨足無人機領域，人氣也相當火熱，盤中成交量放大至逾3萬大張，股價觸及漲停42.6元，寫下2024年5月底來波段新高。

亞航正式跨足無人機領域，並獲國家中山科學研究院授權「中型無人機複材機體製造」技術，成為全台首家取得該技術授權的民間企業，授權期間長達五年，將進一步加速亞航在無人機整合製造、組裝與後續維修的全方位布局，強化於中大型無人機市場的競爭優勢。

事欣科最近六個營業日之累積周轉率達84.24%，列注意股，但早盤成交量倍增至3萬張以上，股價強漲約5%，一舉收復5日線、季線。

事欣科受惠美國製造題材，約95%客戶不受川普關稅影響，展望2025年，業務動能持續強勁。除了遊戲機產品線穩定，國防、航太、醫療領域均預期增長，同時積極布局電動車充電系統，有望開拓新市場機會。值得關注的是，其低軌衛星業務去年前三季出貨量已超越2023全年，展現強勁成長，對未來發展保持樂觀態度。