交易量寫新低、資金卻創高！KPMG 報告揭四大創投趨勢

面對地緣政治緊張、貿易戰升溫與IPO市場遲未回溫，全球創投市場在2025年第1季出現「交易量下滑、資金集中」的分歧現象。KPMG安侯建業7日發布最新的《2025年第一季創投脈動報告》，發現本季創投交易筆數寫歷史新低，但整體投資金額卻創新高，顯示投資人資金集中在少數具潛力的產業與企業，更點出四大創投趨勢亮點，分別是AI持續吸金、國防與航太科技快速升溫、潔淨能源穩健吸資，以及IPO市場低迷促使併購潮再起。

首先，人工智慧仍是全球創投市場的焦點。2025年第1季，AI相關新創吸走最多資金，包括OpenAI獲得400億美元、Anthropic募得45億美元、Infinite Reality募集30億美元等。這股熱潮不僅在美國，歐洲與亞洲也同步活躍，像是英國AI平台Synthesia、瑞典Neko Health、中國大陸Neolix與Univista，以及香港新藥研發公司InSilico Medicine等都成功取得上億美元資金。KPMG指出，AI跨產業應用持續擴張，尤其以生成式AI、視覺技術與醫療AI最受青睞，展現AI仍將是未來創投主旋律。

第二個亮點是地緣政治推動國防與航太科技創投快速升溫。隨著美中科技競爭白熱化，美國啟動「星際之門」計畫、歐盟推動InvestAI計畫，中國大陸也祭出逾千億美元的國家引導基金搶占AI與量子科技主導權。同時，國防領域投資也明顯增加，美國新創Saronic、ShieldAI與Epirus本季分別募得數億美元，日本航太新創ArkEdge Space與Interstellar Technologies亦受到市場高度關注，代表新創資金已從單一技術轉向國安與戰略層面的延伸應用。

第三則是潔淨能源與永續科技延續熱度。KPMG觀察，美國核能新創X Energy與Helion分別獲得7億與4.25億美元投資，展現對新一代能源技術的期待。歐洲與亞洲則著重多元能源方案，如德國的Reneo、瑞典的Elvy、中國大陸的長安凱程與澳洲的Stacked Farm等，在節能、綠能與智慧農業方面都有突破性發展。這反映出ESG（環境、社會與公司治理）仍是投資人關注的核心議題之一。

最後，IPO市場疲弱促使併購成為主要退出策略。報告指出，2025年第1季IPO數量明顯下滑，像是美國AI公司CoreWeave與瑞典金融科技公司Klarna都選擇延後上市。資本市場不確定性高漲，也使許多創投與新創轉而尋求併購機會。近期Google以320億美元收購以色列資安新創Wiz，被視為併購潮的關鍵指標，未來科技巨頭搶占戰略技術的趨勢恐將加速。

雖然全球創投交易數量寫下新低，但資金正快速流向少數高潛力產業。KPMG提醒，2025年第2季，AI將續居焦點，同時國防科技、潔淨能源與併購市場動向也值得持續觀察，將成為創投生態系未來幾季的風向球。