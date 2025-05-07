台股震盪回測20500點 防疫、軍工股有撐
台股今天早盤開高上漲超過160點，但市場觀望美國半導體關稅及聯準會利率決策，壓抑成交量能，在5日均線20519點附近量縮整理；指數盤中震盪翻黑，回測20500點，防疫及軍工概念股撐盤。
至10時36分，台股加權指數達到20518.24點，下跌4.35點，跌幅0.02%，成交值新台幣1436.51億元；電子類股指數下跌0.05%，金融類股跌0.05%。
晶圓代工廠台積電面臨半導體關稅不確定性，今天開高漲逾1%後走弱翻黑，盤中最低911元、跌幅近1%；鴻海、聯發科同樣開高震盪壓回。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，防疫概念股趁勢而起，永信上揚超過5%，恆大漲逾3%，毛寶漲幅約2%。
新台幣近期強勢升值，內需概念股因購料成本下降而受資金追捧，食品股大成漲逾3%，泰山上漲超過2%；石化業者台塑化走揚超過3%，中石化漲幅約1.7%。
總統賴清德就職將滿1週年，點燃520行情，軍工概念股亞航盤中觸及漲停42.6元，隨後漲幅收斂至5%；漢翔上漲超過2%。
台北國際安全科技應用博覽會今天登場，帶動安全監控類股漲勢，昇銳勁揚超過6%，彩富、中保科漲幅約1%。
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