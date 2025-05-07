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第一金投顧董座：未來2季台股可在18000至21000點區間操作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一金投顧董座黃詣庭建議，未來2季台股可在18000至21000點區間操作。圖/本報資料照片
第一金投顧董座黃詣庭建議，未來2季台股可在18000至21000點區間操作。圖/本報資料照片

對於台股後續走勢，本周上任的第一金投顧新任董事長黃詣庭指出，台股未來1至2季的高低點，將會以21000為上緣，下緣則在18000至19000有撐，震盪區間約在3千點，除了在操作上建議投資人低買高賣之外 選股上，黃詣庭建議投資人不要追「本夢比」，現在已進入挑「本益比」時代。

相較於過去的本夢比，黃詣庭強調，本益比的選擇重點在於有業務量、獲利，但股價仍被低估的個股，才適合選股，且他建議投資人要嚴格去控制投資水位，才是未來二季較為穩健的作法。

黃詣庭也分析，在台股度過4月7日的衝擊之後，從現在起至7月上旬會是較為穩定的區間，而美國所給的豁免期會在7月上旬結束，儘管屆時出爐的關稅定版內容仍相當不確定，但他認為，川普仍不希望因為關稅而打死美國和全球經濟，因此他相信7月出爐的關稅定版內容會比4月上旬出爐的對等關稅要友善得多。

也因為如此，黃詣庭指出，上半年最大的不確性正在減緩當中，而且即使台股區間震盪，但由於最嚴重的負面衝擊已在淡化中，另外，就產業結構及基本面而言，目前台灣從第一季至4月上旬的各指標都仍正向表現，因此要跌破4月上旬的低點相當不易。

台股 關稅

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