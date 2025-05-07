不受美股影響 台股今早盤漲逾160點 台積電開925元

台股今日加權指數以20575.15點開出，較昨日收盤20522.59點，跳空上漲52.25點開出，早盤最高至20685.28點，漲162.69點，櫃買指數以221.63點開出，權值股台積電開高925元，較昨日收盤漲5元，鴻海則以146.5元開出，於下跌、平盤間震盪。

觀察美國局勢，聯準會公布利率決策前，川普再拋關稅震撼彈，揚言對外國電影課徵100%關稅，並擬對藥品加稅，貿易政策變數再起，打擊投資情緒，導致昨日美股全面收黑。

美股昨日四大指數中，道瓊工業指數下挫389.83點，跌幅0.95%，收40829點；標普500指數下跌43.47點，跌幅0.77%，收在5606.91點；那斯達克指數下挫154.58點，跌幅0.87%，收於17689.66點；費城半導體指數下跌44.98點，跌幅1.03%，收4311.19點。另在個股方面，輝達小跌0.25%，台積電ADR重挫2.34％。

此外，市場預測川普關稅政策可能進一步擾亂供應鏈動態，歐盟指出，已啟動監控措施，評估美方關稅所引發的貿易轉向效應，初步結果預計於5月中旬出爐，顯示各方對貿易風險高度戒備。