台股早盤漲逾百點 台積電開盤漲5元

台股7日開盤指數上漲52.56點，開盤指數為20,575.15點，早盤漲逾百點，最高來到20,685.28點。台積電（2330）開盤價925元，上漲5元。

群益投顧表示， 新台幣匯率大幅震盪干擾台股，美國將公布最新半導體關稅措施，目前市場偏保守看待。美國聯準會利率決策會議將連續舉行兩天，市場預期維持利率不變；地緣政治緊張情緒攀升，諸多外在因素將影響台股走勢。台灣經濟基本面依然穩健，近期影響台股主因係國際環境變數如關稅議題、地緣政治風險等。

時序進入5月上市櫃公司股東會旺季，軋空單軋空手行情仍可期待；多空因素參雜，投資謹慎小心、不追高殺低。

操作題材可留意：

1.新台幣升值受惠股─ 新台幣兌美元匯率近日快速升值引發投資人疑慮，中央銀行總裁楊金龍出面說明， 漲勢收斂回貶。資產、營建、食品、航空、觀光等族群可望因新台幣升值而受惠。

2.低油價受惠股─石油輸出國組織及其產油盟國OPEC+決議再度增產，自6月起將日產量增加41.1萬桶，且市場傳言OPEC+下半年擬加速提高產量，於11月完全恢復先前每日220萬桶自願減產缺口。5月5日紐約商業交易所6月原油期貨下挫2%至57.13美元，歐洲ICE期貨交易所近月布蘭特原油期貨下跌1.7%至60.23美元，皆創2021年2月以來新低。

周二（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,829點，下跌389.83點、跌幅0.95%；S&P500指數下跌0.77%；那斯達克指數下跌0.87%；費半指數下跌1.03%。台積電ADR跌2.34%，收在172.28美元，較台北交易溢價12.9%。

聯準會（Fed）決策前夕，避險情緒主導華爾街，美國總統川普的關稅談話未能緩和貿易戰殃及經濟的疑慮。因川普表示將在未來兩周宣布對藥品徵收關稅，醫療股下跌2.8%，在標普500指數11類股中表現最差。

Fed周二開始舉行為期兩天的會議，市場普遍預計周三會維持利率不變。根據倫敦證交所集團（LSEG）編制的數據，市場目前預計7月降息至少25個基點的可能性接近80%。美國公債殖利率下跌，規模420億美元的10年期新債標售吸引投資人的強勁需求。美國10年期公債殖利率收在4.305%左右。

三大法人周二集中市場合計買超48億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超157.5億元，投信買超8.83億元，自營商（自行買賣）賣超44.1億元，自營商（避險）賣超73.8億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,163口至6,174口，其中，外資淨空單增加4,998口至31,157口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,834口至7,944口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在19,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.86上升至0.9。VIX指數上升0.01至31.49。外資台指期買權淨金額1.92億元 ; 賣權淨金額0.81億元。整體選擇權籌碼面中性。