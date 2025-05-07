台股量縮 外資連三買 新台幣由升轉貶終場小跌收市
近來新台幣對美元匯率大幅升值，法人圈醞釀下修上市櫃公司第2季獲利，引動市場賣壓出籠，衝擊台股昨（6）日開盤大跌179點，後在國安基金護盤鴻海等AI股下，盤中指數翻紅，多空拉鋸後終場指數小跌10點收20,522點，成交量萎縮至3,149億元。
新台幣5月來快速走升，法人圈對第2季獲利形成下修共識，使台股昨日開盤殺破20,350點關卡，盤中最低跌183點，但國安基金進場點火鴻海（2317）、緯穎（6669），大買元大台灣50（0050），加上新台幣由升轉貶，AI、內需等族群同步表態，指數終場小跌收市。
盤面上汽車股漲勢最亮眼，上漲2.5%，運輸、鋼鐵、電機、金融等均上漲逾1%，營建股跌幅最大為0.9%；前十大權值股中，台積電、聯發科、富邦金走弱，其餘全數上漲；千金股漲跌各半，股王信驊漲停，表現最亮麗。
三大法人共計買超台股48.4億元。其中外資買超157.5億元，連三買、累計買超789.6億元；投信買超8.8億元，由賣轉買。
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